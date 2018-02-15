В Елабуге прошла спартакиада среди команд «Форпост»

(Елабуга, 15 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На центральном стадионе Елабуги прошла спартакиада среди команд «Форпост». В ней приняли участие более 100 человек из 15 команд. Среди участников были школьники, студенты ссузов и вузов города.

Каждой команде предстояло показать максимальный результат в лыжной подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, в доставке пострадавшего в госпиталь, также нужно было на время разобрать автомат. Главный принцип турнира – слаженная командная работа, так как передвигаться по площадке можно было только вместе.

По итогам спартакиады лучше всех с заданиями справилась команда школы № 6, второе место заняла гимназия № 1, третьей стала школа № 10.

Всего на территории города и района действуют 49 отрядов объединения «Форпост».