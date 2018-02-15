Ростуризм: Казанские гостиницы не завышают цены перед ЧМ-2018

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Ростуризм не нашел в Казани отелей с завышенными ценами, сообщается на сайте организации.

Гостиницы в городах, которые примут у себя матчи чемпионата мира по футболу, проверили на завышенные цены. По итогам мониторинга подобные отели нашли в Волгограде, Москве, в Ростовской, Самарской, Калининградской областях и Краснодарском крае. Наибольшее количество гостиниц, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, зафиксировано в Ростовской области и Ростове-на-Дону – 14 штук.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. FIFA доверила провести матчи мирового первенства Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Сочи, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Ростову-на-Дону, Калининграду, Волгограду, Саранску и Москве.