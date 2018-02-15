В Нацмузее РТ на всеобщее обозрение вынесли подлинники «Моабитских тетрадей» Джалиля

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана «Днем подлинника» отметили 112-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. По традиции из фондов вынесли рукописи «Моабитских тетрадей».

Перед торжественным выносом реликвии к памятнику Джалилю на площади 1 Мая казанцы возложили цветы. Только потом писатели и поэты, научные сотрудники и школьники отправились в здание музея, чтобы своими глазами увидеть блокноты, в которые записывал свои стихотворения находившийся в Моабитской тюрьме поэт.

«Если вы скажете в любом уголке мира, что принадлежите к народу Мусы Джалиля, все сразу узнают, что вы татарин», – заметил председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов.

«Сегодняшний день – большой праздник для всего мирового сообщества, ведь имя Джалиля известно везде. Его "Моабитские тетради" переведены более чем на 50 языков планеты. Жаль, что так мало музеев¸ ему посвященных. Это музей-квартира в Казани, филиал нашего Нацмузея, где хранится масса подлинных вещей, которых касались поэт и члены его семьи. Есть музей в селе Мустафино Оренбургской области, где поэт родился. Но радует, что во многих школах и домах культуры, а также в селе Джалиль существуют экспозиции, посвященные поэту. Хотелось бы, чтобы и на берегу Волги возник новый музей, где была бы представлена поэзия великого героя», – сказала генеральный директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.

Стихи поэта прочли участники конкурса, который месяц назад объявила Молодежная ассамблея Татарстана. За это время организаторам пришло более 200 видеозаявок со всей республики. Самые яркие чтецы были награждены дипломами и памятными призами.

Самой торжественной частью праздничного мероприятия был сам вынос «Моабитских тетрадей». В этом году честь пронести сквозь ряды гостей музея бесценный экспонат выпала старшему научному сотруднику отдела изображений и документации Нацмузея РТ Фание Степановой.

После помещения тетрадей в стеллаж все собравшиеся почтили память поэта-героя минутой молчания. Увидеть экспонат можно сегодня в конференц-зале музея до 16 часов.