Алексей Песошин оценил работу спецслужб во время учений на «Казань-Арене»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в межведомственных учениях всех спецслужб города, которые прошли на футбольном стадионе «Казань-Арена», сообщает пресс-служба Правительства республики.

«На данных учениях мы с вами решили большой круг вопросов по проверке готовности органов управления и сил функциональных подсистем и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан к выполнению задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий на стадионе „Казань-Арена“», – отметил Алексей Песошин.

Руководству и сотрудникам стадиона была оказана помощь в организации эвакуации и ликвидации последствий ЧС, отметил Премьер-министр.

«По замыслу учений обстановка была сложной даже для учебных целей, поэтому прошу дать оценку решения учебных вопросов и выполнения алгоритма проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. В своих докладах прошу кратко оценить складывающуюся ситуацию, отразить стоящие перед нами задачи, определить состав привлекаемых сил и средств, обозначить четкий алгоритм проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ», – дал указания Песошин.

В завершение Премьер-министр Татарстана попросил чиновников обдумать предложения по ликвидации возможных происшествий и заявил, что решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан станет основой для реагирования в реальной обстановке во время проведения соревнований на футбольном стадионе.

Представители министерств и ведомств также дали оценку работы экстренных служб и отчитались о подготовке к предстоящему ЧМ-2018.