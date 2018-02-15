Путин критически отозвался о ценообразовании на ЖКУ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин критически отозвался о механизмах образования цен на жилищно-коммунальные услуги в ходе заседания расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что за ценами на ЖКУ «часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями». При этом от необоснованного роста цен в первую очередь страдают уязвимые слои населения, добавил он.

В связи с этим Путин рекомендовал прокуратуре «принимать быстрые и предусмотренные законом меры», если кто-то искусственно задирает тарифы.

Кроме того, Президент отметил необходимость усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства, так как от благоприятной экологической обстановки зависит качество жизни людей.