РФПИ присоединится к строительству мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) наряду с компанией «РТ-Инвест» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и японо-швейцарской Hitachi Zosen Inova будет реализовывать проект «Энергия из отходов», сообщает РБК. Договоренность достигнута в рамках XVII Международного инвестиционного форума в Сочи, который стартовал сегодня.

В рамках проекта возведут четыре завода по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Подмосковье и один в Казани.

Установленная электрическая мощность завода в Татарстане составит 55 МВт. Ежегодно предприятие сможет перерабатывать в электроэнергию до 550 тыс. т твердых коммунальных отходов. Реализация проекта в Казани приведет к уровню «нулевого захоронения» отходов.

Общий объем инвестиций составит около 150 млрд рублей. Проект осуществляется в рамках приоритетного национального проекта «Чистая страна».

«Поскольку мусор будет сжигаться, это будет производить энергию, и мы ожидаем производства 335 МВт зеленой энергии. Это соответствует лучшим экологическим стандартам в мире», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«РТ-Инвест», которая входит состав госкорпорации «Ростех», презентовала проект «Энергия из отходов» в июле прошлого года.

Hitachi Zosen Inova — мировой лидер в области производства энергии из отходов. В активе компании свыше 500 успешных проектов по всему миру.

«В Японии мы построили 215 заводов, порядка 200 в Западной Европе, 44 завода в США. Теперь мы надеемся заполнить белые пятна и на карте России», — сказал гендиректор Hitachi Zosen Inova Франц-Йозеф Менгеде на презентации проекта «Энергия из отходов».