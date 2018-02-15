(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В смерти троих детей в пожаре в Самарской области обвиняют отца семейства, сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в селе Лозовка Самарской области произошел пожар. Горела одна из квартир одноэтажного дома. Как сообщили очевидцы, в горящей квартире проживала многодетная семья.

На момент прибытия пожарных четверо из семерых детей смогли покинуть квартиру самостоятельно. Их матери выбраться из огня помогли соседи. К сожалению, жертв избежать не удалось. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили в квартире страшную находку – тела троих малолетних детей. Двухлетний мальчик и четырехмесячные близнецы – мальчик и девочка – не смогли самостоятельно выбраться из дома. Отца в момент пожара в жилище не было.

Позже 25-летнего главу семейства задержали. Он признался, что намеренно поджег вещи в квартире и сбежал. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

В отношении подозреваемого Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил дело по статье «Убийство».