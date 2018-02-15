В Казани пройдет приуроченный к выводу советских войск из Афганистана кинопоказ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 16 февраля в Казани состоится памятное мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Минкультуры РТ.
В рамках киномероприятия состоится показ документального фильма «З/К» режиссера Руслана Валеева. Также зрителям от детских студий будут представлены работы патриотической направленности. Пройдет встреча юных кинематографистов и их наставников с ветеранами боевых действий.
Работа Руслана Валеева стала лучшей в категории «Короткометражный документальный фильм» Казанского международного фестиваля мусульманского кино.