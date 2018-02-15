Военный экшн-фильм «Т-34» выйдет в прокат в конце 2018 года

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Военный экшн-фильм российского производства «Т-34», режиссером которого выступил Алексей Сидоров, выйдет в прокат 27 декабря, сообщает РИА «Новости».

По сюжету события разворачиваются в 1941 году. Вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой с танковым асом Ягером и побеждает его. В 1944 году Ивушкин попадает к Ягеру в плен. Осуществляя дерзкий побег, на легендарной «тридцать четверке» он бросает вызов Ягеру и своей судьбе.

Продюсер фильма Рубен Дишдишян рассказал, что киноленту задумывали сделать максимально динамичной и зрелищной, рассчитанной на разные аудитории.

Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Семен Трескунов, Артем Быстров.

В съемках, которые проходили на территории России и зарубежья, также участвовали пять военно-исторических консультантов.

