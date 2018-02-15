Джордж Мартин отложил на год написание новой книги для «Игры престолов»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Писатель Джордж Мартин заявил, что не собирается пока выпускать новую часть эпопеи «Песнь льда и пламени», которая послужила литературной основой сериала «Игра престолов», сообщает Lenta.ru.

Ранее предполагалось, что шестая часть фэнтэзийной саги выйдет в 2018 году. Однако писатель в своем блоге рассказал, что в этом году он выпустит первый том дилогии «Пламя и кровь», в которой полностью опишет историю династии Таргариен. Только после этого он приступит к работе над новой частью саги. Книга будет называться «Ветра зимы» и станет предпоследней частью цикла.

Ранее планировалось, что «Ветра зимы» будут написаны между 2015 – 2018 годами. В июле прошлого года автор анонсировал две новые книги.

Ранее автор саги «Песнь льда и пламени» рассказал, зачем убивает главных героев.