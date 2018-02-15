В Казани рассчитывают на снижение числа жертв ДТП

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Исполком столицы Татарстана утвердил программу «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2018 год». Ее авторы рассчитывают на уменьшение числа жертв ДТП по итогам года до 63 человек. Это на 15 человек меньше, чем погибло на дорогах Казани в 2012 году.

Текст программы опубликован в сборнике документов казанского исполкома.

Документ направлен на формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем финансирования мероприятий программы из федерального бюджета составляет 71 млн рублей, из бюджета Татарстана – 124 млн рублей.