Четыре района Казани будут частично обесточены

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Четыре района Казани на время планового ремонта трансформаторных подстанций 16 февраля будут частично обесточены, предупреждает ОАО «Сетевая компания».

В Вахитовском районе с 8.00 до 12.00 обесточено будет здание на ул. К. Наджми, 1. С 13.00 до 17.00 – дома на Зинина, 1, 3, 5, 7.

В Кировском районе электроснабжение будет прервано с 8.30 до 17.00 в домах с 1-го по 55-й на улице Летняя, с 1-го по 26-й по улице Лаишевская, в 15, 15 а, 17, 19, 21, 23 домах по улице Минусинская, а также в домах с номерами 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 на Новгородской улице.

В Приволжском районе с 9 до 15 часов отключение коснется поселка Отары. Здесь полностью без электричества останутся улицы Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская и Центральная.

В Советском районе временное отключение электроснабжения запланировано с 9 до 18 часов в поселках Самосырово (на улицах Мира и Овражная) и Константиновка, где обесточены будут дома на улице Односторонняя, со 133-го по 156-й дом на улице Советская, с 1-го по 44-й и с 61-го по 98-й на улице Школьная.

Кроме того, отключение коснется всех строений по улицам Байге, Казансу, Конструкторский переулок, Поэта Каменева, Туполева и Чулпан в поселке Кульсеитово.