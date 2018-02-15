В ИА «Татар-информ» расскажут об общественных наблюдателях на выборах 2018 года

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 16 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам набора и подготовки общественных наблюдателей в Республике Татарстан для работы на президентских выборах 2018 года.

В мероприятии примут участие руководитель Татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы», председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам, общественному контролю, общественной экспертизе Ильнар Гирфанов, заместитель председателя Общественной палаты РТ, руководитель рабочей группы по мониторингу за реализацией избирательных прав граждан ОП РТ Кирилл Пономарев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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