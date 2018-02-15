Минфин не видит причин снижения инвестрейтинга России

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Причин для снижения инвестиционного рейтинга S&P и Fitch 23 февраля нет, заявил замглавы Министерства финансов России Сергей Сторчак, сообщает РИА «Новости».
Россия более чем достойна инвестиционного рейтинга, отметил Сергей Сторчак. Однако на решения рейтинговых агентств будут оказывать влияние наличие санкций, а также высокая зависимость бюджета и темпов роста от состояния внешних рынков, подчеркнул замглавы министерства.
Агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ 23 февраля.