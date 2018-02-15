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В США за хакерские атаки осудили двух россиян

15 февраля 2018, 09:39

Суд приговорил мужчин к четырем и 12 годам тюремного заключения.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Суд Нью-Джерси приговорил россиянина Владимира Дринкмана к 12 годам тюрьмы за причастность к организации крупной хакерской атаки, сообщает «Интерфакс».

Дринкман был арестован по запросу США в Нидерландах еще в 2012 году. Осенью 2015 года он признал свою вину. Суд оценил нанесенный Дринкманом ущерб на сумму 312 млн долларов.

Еще один россиянин по аналогичному обвинению был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения, однако был освобожден из-под стражи, так как уже отбыл срок, находясь под арестом.


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