Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Официальная хроника

На стенде Татарстана в Сочи Орешкин встретился с губернаторами регионов АИРР

15 февраля 2018, 09:45 , Фото: twitter.com/Edkhayrullin

На стенде Татарстана в Сочи Орешкин встретился с губернаторами регионов АИРР Встреча состоялась в рамках Российского инвестиционного форума.
Глава МЭР не поддержал инициативу Минфина ограничивать в кризис движение капитала
Производительность труда и поддержку занятости обсудили Максим Орешкин и Рустам Минниханов
Максим Орешкин назначен спецпредставителем Президента по сотрудничеству с Японией
Максим Орешкин спрогнозировал рост экономики России в 2017 году
Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На стенде Татарстана в Сочи министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел совещание с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и губернаторами регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал руководитель пресс-службы Президента РТ.

В состав АИРР сейчас входит 14 регионов: республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области.

Совещание состоялось в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018», проходящего в городе-курорте с 14 по 16 февраля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter