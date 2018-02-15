На стенде Татарстана в Сочи Орешкин встретился с губернаторами регионов АИРР

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На стенде Татарстана в Сочи министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел совещание с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и губернаторами регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал руководитель пресс-службы Президента РТ.

В состав АИРР сейчас входит 14 регионов: республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области.

Совещание состоялось в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018», проходящего в городе-курорте с 14 по 16 февраля.