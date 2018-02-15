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Компания из Казани сделает уличные часы для города-курорта в Калининградской области

15 февраля 2018, 09:38

«Наше время» показало эскизы нового хронометра для Курортного проспекта Зеленоградска.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Казанская часовая компания «Наше время» представила эскизы новых уличных часов для проспекта в Зеленоградске Калининградской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс на поставку нового городского хронометра стартовал в конце 2017 года. Победителем стала организация из столицы Татарстана «Наше время», которая занимается изготовлением и производством крупногабаритных часов.

фото: zelenogradsk.com

«Некоторое время понадобилось на уточнение нюансов, и вот, наконец, нам представлен эскиз будущей конструкции. Часы будут выполнены в металлическом корпусе круглой формы диаметром 90 см, циферблат относительно старого был немного изменен и теперь имеет более сложное декоративное классическое оформление, обозначение цифр оставили римским», – отмечается в сообщении пресс-службы администрации Зеленоградска.

Новый хронометр установят в конце февраля на Курортном проспекте.


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