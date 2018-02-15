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Метеорит весом более 30 кг продали за рекордную цену на интернет-торгах

15 февраля 2018, 09:22

Небесное тело нашли около Аризонского кратера в США, который образовался примерно 50 тысяч лет назад.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Метеорит весом 70 фунтов (более 30 кг) продали за рекордную цену в 237,5 тысячи долл. (13,7 млн рублей) на интернет-торгах аукционного дома Christie’s, сообщает РИА Новости. 

Железный метеорит нашли около Аризонского кратера в США, который образовался после падения небесного тела примерно 50 тысяч лет назад. Стоимость лота оценивали в 150 — 250 тысяч долл. Имя нового владельца лота неизвестно.

«Это очень необычный экземпляр. Большинство из них очень неокатанные, но у этого немного изогнутая поверхность, которая напоминает скульптуры Генри Мура», — сказал бывший владелец лота Дэррил Питт.

Christie’s выставит на торги новый метеорит 10 — 17 апреля. Это будет фрагмент небесного тела, упавшего в январе этого года рядом с американскими Детройтом в штате Мичиган.


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