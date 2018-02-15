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Во время стрельбы во Флориде ранили сына заместителя шерифа

15 февраля 2018, 08:59

Сын заместителя шерифа получил ранения в результате стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Во время стрельбы в школе во Флориде ранили сына заместителя шерифа округа Бровард, сообщает РИА Новости. 

«Мы потеряли сегодня футбольного тренера школы Stoneman Douglas. Мои тройняшки заканчивали именно эту школу. Сын заместителя шерифа был ранен в руку, я не буду называть имени», — цитирует агентство слова шерифа Скотта Исраэля.

Жертвами стрельбы стали 17 человек, медики сообщили о 16 пострадавших.

Стрельба произошла в школе в небольшом городе Паркленд штата Флорида. По словам очевидцов, примерно за 10 минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

Шериф Скотт Исраэль подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы 19-летнего Николаса Круза. Молодого человека исключили из школы из-за проблем с дисциплиной.


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