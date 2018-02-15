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Происшествия

В Пестрецах на дне реки найдено тело пропавшего парня

15 февраля 2018, 08:25

Заявление о пропаже молодого человека поступило еще десятого февраля.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Пестрецах спасатели подняли со дна реки тело парня, пропавшего четыре дня назад, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на мосту через реку Меша нашли вещи и телефон 22-летнего молодого человека. На месте были организованы поисковые работы.

Минувшим днем водолазы МЧС обследовали полторы тысячи квадратных метров реки вниз по течению. Они обнаружили погибшего, извлекли из воды и передали полицейским.


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