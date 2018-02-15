Способный убить сто миллионов человек супервулкан обнаружили ученые

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Геологи из Университета Кобе нашли у берегов Японии супервулкан, который содержит 34 кубических километров магмы, а в случае извержения может убить 100 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Scientific repots.

Ученые исследовали кальдеру Кикай — кратер вулкана, извержение которого 7,3 тыс. лет назад стало причиной гибели цивилизации на юге Японии. Внутри вулкана геологи нашли купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.

Исследователи пришли к выводу, что купол растет, и это может закончиться извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.

Также в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к «вулканической зиме» в некоторых областях Японии. Вероятность этого события составляет 1 процент, рассчитали ученые.