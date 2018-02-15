ЦБ отобрал лицензию у банка «Уральский капитал»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Уральский капитал» ООО «УралКапиталБанк», сообщает ТАСС.

Проблемы в деятельности ООО «УралКапиталБанк» ЦБ РФ связывает с использованием рискованной бизнес-модели. Она была ориентирована на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника «Уральского капитала». Это приводило к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — цитирует агентство сообщение ЦБ РФ.

Центробанк также отмечает, что неоднократно вводил в отношении «Уральского капитала» меры надзорного реагирования, в том числе ограничения по привлечению вкладов населения.

Банк России назначил в ООО «УралКапиталБанк» временную администрацию до тех пор, пока не будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.