РКК «Энергия» сообщила о ближайшем завершении монополии России в космосе

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российской монополии по созданию пилотируемых космических кораблей угрожают реализуемые планы компаний США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.

Когда в 2011 года была закрыта американская программа Space Shuttle, Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов. Однако уже в 2012 году NASA стало поставлять грузы на МКС с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го — на кораблях Cygnus, отмечается в документе.

В итоге заказы США на перевозки грузов с помощью кораблей «Прогресс» сократились, говорится в отчете.

NASA собирается начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году, добавили в РКК «Энергия».

В связи с этим монополия России на рынке будет недолговечной, прогнозируют в компании.

Вместе с тем в корпорации ожидают стабильный спрос на производимые РКК «Энергия» корабли типа «Союз» и «Прогресс» на ближайшую перспективу.