СМИ: Россия остановит добычу газа на главном месторождении Крыма

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Россия планирует прекратить добычу на Одесском газовом месторождении крымской шельфовой зоны из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже, сообщает РБК.

Одесское месторождение обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа.

Международный арбитражный спор по морскому праву Украина инициировала против России в сентябре 2016 года, отметили источники в федеральных и крымских органах власти.

Разбирательства по делу конфиденциальны, но источник утверждает, что претензии Киева заключаются в том, что Россия якобы ведет на этом месте неразрешенную хозяйственную деятельность.

Остановить добычу на Одесском месторождении — рекомендация Министерства иностранных дел, отметили два федеральных чиновника.

«В МИДе решили: если мы там [на Одесском месторождении] деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — заявил один из собеседников агентства.

«Тут нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины», — заметил он.