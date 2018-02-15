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Экономика и финансы

СМИ: Россия остановит добычу газа на главном месторождении Крыма

15 февраля 2018, 07:26

Одесское месторождение обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Россия планирует прекратить добычу на Одесском газовом месторождении крымской шельфовой зоны из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже, сообщает РБК.

Одесское месторождение обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. 

Международный арбитражный спор по морскому праву Украина инициировала против России в сентябре 2016 года, отметили источники в федеральных и крымских органах власти.

Разбирательства по делу конфиденциальны, но источник утверждает, что претензии Киева заключаются в том, что Россия якобы ведет на этом месте неразрешенную хозяйственную деятельность.

Остановить добычу на Одесском месторождении — рекомендация Министерства иностранных дел, отметили два федеральных чиновника.

«В МИДе решили: если мы там [на Одесском месторождении] деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — заявил один из собеседников агентства. 

«Тут нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины», — заметил он.


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