В Госдуме ответили на замечание НАТО про «прозрачное» размещение «Искандеров»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Россия не должна предоставлять НАТО данные о размещении ракетных комплексов «Искандер», сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

«При этом наше право [решать], где располагать [„Искандеры“], в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — сказал Швыткин в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Действия России, в отличие от действий США, не противоречат международному праву, тогда как Вашингтон действует по двойным стандартам, когда говорит одно, а делает совсем другое, добавил Швыткин.

Ранее сообщалось, что генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в вопросах размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.