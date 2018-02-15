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СМИ: В госпитали доставили десятки раненных в Сирии «русских наемников»

15 февраля 2018, 06:58

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В российские военные госпитали доставили десятки раненых «русских наемников», пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

«Раненые доставлены в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали два человека, находящихся с ними в контакте, после того как более 200 человек погибли на минувшей неделе в неудачном наступлении на базу сил, поддерживаемых США, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям одного источника, количество погибших растет по мере того, как попавшие под удар умирают от ран», — говорится в сообщении издания.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии. 

Если там и есть россияне, то они «не относятся к вооруженным силам России», отметил Песков. В Кремле не знают и о том, сколько россиян погибло, добавил он.

Коалиция во главе с США 7 февраля нанесла авиаудар по сторонникам Президента Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.


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