В НАТО призвали Россию «прозрачнее» размещать «Искандеры» под Калининградом

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В НАТО призвали Россию быть прозрачной в вопросе размещения оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

«Мы видели, как они доставляли „Искандеры“ в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас „Искандеры“, это наши разведданные», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Москва должна быть транспарентной в данной ситуации, заметил он.

«Это одна из причин важности Совета Россия — НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной», — считает генсек НАТО.

Ранее в Пентагоне сообщили, что размещение в Калининградской области «Искандеров» не нарушает договоренностей между Россией и США.