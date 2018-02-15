Цирк дю Солей покажет в Казани шоу о жизни насекомых OVO

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В мае этого года Цирк дю Солей представит в столице Татарстана шоу OVO, которое предназначено для семейной аудитории, сообщает пресс-служба Cirque du Soleil.

Яркая вселенная постановки расскажет детям и их родителям о пестрой жизни насекомых, зрители смогут испытать радость полета, ощутить восход солнца, преодолеть свои страхи и принять тех, кто совсем не похож на нас.

Центральным моментом сюжета является появление яйца. К нему отсылает и название шоу (ovum, ovo – «яйцо» на латыни).

В туре шоу работают 100 артистов и сотрудников, которые представляют 20 стран. Вся музыка в постановке исполняется вживую, а костюмы артистов представляют ручную работу.