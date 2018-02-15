В Казани организаторов мебельных и развлекательных выставок ждут выгодные условия на аренду площадей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани арендаторы площадей для мебельных, семейных и развлекательных выставок получат льготную ставку для проведения мероприятий.

В 2017 году, согласно данным Татарстанстата, предприятия республики на 12,6 процента увеличили отгрузку товаров собственного производства по сравнению с 2016 годом. Намечается восстановление производственной и экономической активности в регионе, что должно благоприятно повлиять на благосостояние граждан.

Помочь предприятиям малого и среднего бизнеса готовы не только органы власти, но и участники рынка. Компаниям, занимающимся производством мебели, проведением семейных и развлекательных выставок, торговый центр «Порт» предоставляет выставочные площади по льготной ставке.

Специально для мебельных производителей стоимость ежемесячной аренды составит 250 рублей за квадратный метр. Организаторам семейных и развлекательных выставок ТЦ «Порт» предоставляет площади бесплатно.

Подробности можно уточнить у менеджеров ТЦ «Порт» по телефону: 8-987-225-50-55.