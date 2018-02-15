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Здоровье и среда

В больницах Татарстана внедрят информационные технологии из Тамбовской области

15 февраля 2018, 00:22

Делегация Минсвязи РТ побывала в лечебно-профилактических учреждениях Тамбовской области.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Опыт применения информационных технологий в лечебно-профилактических учреждениях Тамбовской области будет применен в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Специалисты Татарстана и Тамбовской области обменялись опытом в информатизации сферы здравоохранения. Встреча состоялась в рамках визита делегации Министерства информатизации и связи РТ в Тамбов.

«Когда мы решили изучить опыт внедрения информационных систем в здравоохранении других регионов, нам в первую очередь посоветовали Тамбовскую область. Сейчас мы действительно удивлены – здесь хорошо налажена работа медицинского сообщества, начиная от руководства Управления здравоохранения и заканчивая врачами и медицинскими сестрами, которые непосредственно принимают пациентов, используя современные информационные технологии. Опыт Тамбовской области будем активно применять и в Татарстане», – отметил заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мугинов.

Представители Минсвязи РТ отметили высокую организованность медицинского персонала и глубокое применение ИТ-решений медицинскими специалистами в работе.


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