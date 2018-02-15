«Водоканал»: реконструкция очистных сооружений не скажется на тарифах горожан

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Реконструкция биологических очистных сооружений канализации (БОСК) Казани не скажется на тарифах горожан, заверил первый заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

«У нас есть ограничитель роста тарифов, мы не можем их поднимать, поэтому хотелось бы заметить, что программа реконструкции никак не скажется на платежах горожан», — сообщил Салахов.

Программа реконструкции БОСК продлится до 2028 года и будет состоять из трех этапов: закрытие источников канализационного запаха «колпаками» из нержавеющей стали, строительство цеха термоутилизации ила и рекультивация иловых полей в Приволжском районе Казани.