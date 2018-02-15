МУП «Водоканал»: «Мы не будем эксплуатировать иловые поля»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). МУП «Водоканал» не будет использовать иловые поля в Приволжском районе Казани. Такое заявление сделал первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мы не будем эксплуатировать иловые поля, то есть они исключаются из цепочки "Водоканала". Это то, к чему мы стремимся. Иловые поля переполнены, раз. Мы уходим от получения новых иловых полей, то есть не нужно будет через несколько лет строить дополнительные иловые поля», — отметил Салахов.

Иловые поля в Приволжском районе Казани перестанут использоваться после введения в эксплуатацию цеха термомеханической обработки илового осадка. Он образуется после обработки сточных вод. Строительство цеха начнется в ближайшем марте и продлится около года.