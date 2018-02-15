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Экономика и финансы

Четверть источников неприятного запаха с очистных сооружений накрыли «колпаками»

15 февраля 2018, 08:30

Казанский «Водоканал» планирует закончить работы по минимизации технологического запаха к маю этого года.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Четверть источников неприятного запаха с очистных сооружений в Приволжском районе Казани накрыли «колпаками» из нержавеющей стали. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов.

«Все работы будут закончены к маю, сейчас четверть конструкций уже закрыта, работы продолжаются», — отметил Салахов.

Все 25 конструкций, которые являются источниками запаха, будут накрыты «колпаками» из нержавеющей стали. Также будет организована фильтрация воздуха. 

Общая сумма работ по минимизации технологического запаха с очистных сооружений составила 573 млн рублей, куда входят региональные средства, деньги из городского бюджета и «Водоканала».


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