Четверть источников неприятного запаха с очистных сооружений накрыли «колпаками»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Четверть источников неприятного запаха с очистных сооружений в Приволжском районе Казани накрыли «колпаками» из нержавеющей стали. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов.

«Все работы будут закончены к маю, сейчас четверть конструкций уже закрыта, работы продолжаются», — отметил Салахов.

Все 25 конструкций, которые являются источниками запаха, будут накрыты «колпаками» из нержавеющей стали. Также будет организована фильтрация воздуха.

Общая сумма работ по минимизации технологического запаха с очистных сооружений составила 573 млн рублей, куда входят региональные средства, деньги из городского бюджета и «Водоканала».