Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Цех термоутилизации илового осадка в Казани обойдется в 1,5 млрд рублей

15 февраля 2018, 08:00 , Фото: архив/Михаил Захаров, Александр Эшкинин

Цех термоутилизации илового осадка в Казани обойдется в 1,5 млрд рублей На территории очистных сооружений «Водоканала» построят цех, где ил превратится в гранулы, пригодные для сельского хозяйства и строительства.
«Водоканал»: реконструкция очистных сооружений не скажется на тарифах горожан
Четверть источников неприятного запаха с очистных сооружений накрыли «колпаками»
Экологи отобрали пробы воды на Волге на участке выпуска очистных сооружений МУП «Водоканал»
Прокуратура Казани требует возбудить уголовное дело по аварии, лишившей воды жителей 400 домов
В Приволжском районе Казани частично отключат воду

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). МУП «Водоканал» выделит 1,5 млрд рублей на строительство цеха термомеханической обработки илового осадка, оставшегося от переработки сточных вод. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов.

«В инвестиционной программе предприятия для цеха обработки предусмотрено 1,5 млрд рублей», — сказал Салахов.

Возведение цеха термоутилизации начнется ближайшей весной и продлится около года. Он будет находиться на территории очистных сооружений на улице Магистральная в Приволжском районе Казани.

В автоматизированном цехе, где будет работать персонал очистных сооружений, с помощью сушки ил превратят в продукт, пригодный для дальнейшего использования.

«На выходе мы будем иметь не отход с классом вредности, как было раньше, а продукт, который будет иметь соответствующий сертификат. Его можно будет использовать в различных областях: и в сельском хозяйстве, и в строительстве», — отметил Салахов.

Над проектом «Водоканал» работал совместно с Министерством экологии РТ и Минстроем Татарстана. Это позволило не размещать в Казани завод по сжиганию с использованием дорогостоящих фильтров, сообщил Салахов.

Строительство цеха термоутилизации ила входит в программу реконструкции БОСК (биологических очистных сооружений канализации) Казани. Она продлится до 2028 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter