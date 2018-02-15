Цех термоутилизации илового осадка в Казани обойдется в 1,5 млрд рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). МУП «Водоканал» выделит 1,5 млрд рублей на строительство цеха термомеханической обработки илового осадка, оставшегося от переработки сточных вод. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов.

«В инвестиционной программе предприятия для цеха обработки предусмотрено 1,5 млрд рублей», — сказал Салахов.

Возведение цеха термоутилизации начнется ближайшей весной и продлится около года. Он будет находиться на территории очистных сооружений на улице Магистральная в Приволжском районе Казани.

В автоматизированном цехе, где будет работать персонал очистных сооружений, с помощью сушки ил превратят в продукт, пригодный для дальнейшего использования.

«На выходе мы будем иметь не отход с классом вредности, как было раньше, а продукт, который будет иметь соответствующий сертификат. Его можно будет использовать в различных областях: и в сельском хозяйстве, и в строительстве», — отметил Салахов.

Над проектом «Водоканал» работал совместно с Министерством экологии РТ и Минстроем Татарстана. Это позволило не размещать в Казани завод по сжиганию с использованием дорогостоящих фильтров, сообщил Салахов.

Строительство цеха термоутилизации ила входит в программу реконструкции БОСК (биологических очистных сооружений канализации) Казани. Она продлится до 2028 года.