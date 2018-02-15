Стихи осужденного поэта из Казани вошли во всероссийский сборник

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Стихи осужденного из казанской колонии № 18 вошли в поэтический сборник «Я верну потерянное имя…», сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Арестант Антон Кузьмичев принял участие во Всероссийском поэтическом конкурсе осужденных «Я верну потерянное имя» и его произведение в числе лучших попало в сборник, который в ближайшее время будет вручен автору.

Конкурс проводится по инициативе и при поддержке Попечительского совета уголовно-исполнительной системы уже 15 лет. Его участники сочиняют стихи на самые разные темы, они отражают в них любовь к матери, родным местами и раскаиваются в совершенных ошибках.