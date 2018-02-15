В Елабужском районе РТ выявлено 57 нарушений водоохранного режима

(Елабуга, 15 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За год в Елабужском районе РТ в области охраны водных ресурсов выявлено 57 нарушений. Основными из них являются ограничение свободного доступа к водному объекту, стоянка и движение транспортных средств в водоохранной зоне, нарушение режима. Об этом сообщил государственный инспектор РТ по охране природы Виталий Сабиров.

«В ходе государственного экологического мониторинга водоохранных зон выявлено несколько фактов нарушения природоохранного законодательства, а именно: ограничение свободного доступа граждан к его береговой полосе. К нарушителям применены меры административного воздействия в виде штрафов. Выданы предписания на устранение нарушения. Все преграды, а это и заборы, и колючая проволока, и даже капитальные строения, их владельцами устранены», – рассказал госинспектор.

Особое внимание экологи уделяют выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. За 2017 год найдено 34 места несанкционированного размещения отходов. Все свалки были устранены.