Строительство общественной бани в Елабуге планируется начать осенью

(Елабуга, 15 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Строительство общественной бани в Елабуге стартует осенью и через год начнет принимать первых посетителей. Об этом сообщил инвестор из Удмуртии, который и будет заниматься возведением здания.

На сегодня выбрано окончательное место будущей бани – 11-й микрорайон города, возле торгового центра «Алмаз». Как сообщили в пресс-службе главы района, место под здание выбирали долго и рассматривали несколько вариантов.

«У инвесторов были свои условия, они захотели именно это место в 11-м микрорайоне. Хотя участок с большими обременениями, потому что здесь целый узел всяких коммуникаций. Это порядка пяти операторов коммунальных, сетевых, операторов связи. Но, тем не менее, они выбирают этот участок. Это и хорошо, потому что на эту баню есть социальный заказ», – отметил начальник отдела СМИ Совета Елабужского района Рустем Шайфутдинов.

Баня будет представлять из себя целый комплекс с бассейном. Инвестор обещает, что цены будут приемлемыми для горожан: 120 рублей за час посещения в будни, а в выходные – 200 рублей. На эти деньги можно будет как помыться, так и поплавать в бассейне.