В ИА «Татар-информ» расскажут о Республиканском форуме студенческой трудящейся молодежи

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 15 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, посвященная проведению третьего III республиканского форума студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!».
В мероприятии примут участие заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», член правления ТРО МООО «Российские студенческие отряды» Ринат Садыков, командир студенческого строительного отряда «Казань» Булат Низамутдинов и командир республиканского студенческого педагогического отряда «Импульс-рассвет» Алина Ухаткина.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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