После обращений елабужан на заводе «Сария Био-Индастрис» пройдет проверка

(Елабуга, 15 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Жители Елабуги часто жалуются на состояние атмосферного воздуха, связанное с работой завода «Сария Био-Индастрис». Речь идет о неприятном запахе. В связи с этим в этом году компания вошла в список предприятий, где запланированы плановые проверки. Об этом сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском, Агрызском районах Сергей Вдовин.

«15 процентов обращений по атмосферному воздуху – это жалобы на “Сарию Био-Индастрис”. Мы не могли его проверить долгое время, в этом году предприятие включено в план проверок, и мы свою точку зрения по этой теме скажем. Стоит отметить, что после каждого обращения мы делали замеры, превышений не обнаружено», – отметил Сергей Вдовин.

Чаще всего жители Елабуги, Агрыза и Менделеевского района сотрудникам Роспотребнадзора жалуются на условия проживания в жилых помещениях, на качество пищевых продуктов. Всего от жителей трех районов поступило 130 обращений.

«13,2 процента – это жалобы на качество питьевой воды и питьевого водоснабжения, 27,7 процента – на условия проживания в жилых помещениях, 15,6 процента – на атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях. Также 19,2 процента обращений связаны с качеством пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также 4,8 процента – на организацию питания населения», – рассказал Сергей Вдовин.

По итогам обращений жителей восемь жалоб послужили основанием для проведения проверок, 12 обращений – для административных расследований. В результате составлен 41 протокол об административном правонарушении и подготовлено одно исковое заявление в пользу конкретного потребителя.