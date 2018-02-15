Средний чек россиян за один визит в магазин в январе упал до 527 рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В январе стоимость среднего чека за один визит в магазин составила 527 рублей, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

В декабре прошлого года средний чек был почти на 60 рублей больше. По сравнению с январем 2017 года нынешний средний чек «похудел» на 1 процент, говорится в сообщении холдинга.

Стоимость чека значительнее всего снизилась на Дальнем Востоке (на 13 процентов), в Сибири (на 12 процентов). В Приволжском федеральном округе чек уменьшился на 10 процентов и составил 454 рубля.

