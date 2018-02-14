Песков опроверг слова Пономарева о покушении на Путина

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Слова экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева о том, что решение Президента РФ Владимира Путина о присоединении Крыма к России было продиктовано покушением на него, являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По информации «Интерфакса», утверждение Пономарева прозвучало в киевском суде, где рассматривалось дело о государственной измене бывшего Президента Украины Виктора Януковича (в 2016 году Пономарев получил вид на временное проживание на Украине в связи с расследованием в его отношении уголовного дела в России – прим. Т-и).

Попытка покушения на Путина, по словам Пономарева, имела место в феврале 2014 года, в ее организации Президент РФ якобы подозревал иностранные спецслужбы.