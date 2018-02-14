Лидер «Другой России» заявил об исчезновении своего активиста в Сирии

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Об исчезновении активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» в Сирии заявил ее лидер Эдуард Лимонов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, член партии перестал выходить на связь после атаки коалиции во главе с США по проправительственным силам в районе Дейр-эз-Зора. Точное количество погибших под обстрелом пока неизвестно, добавил он.

Лимонов пояснил, что «российская власть их туда не посылала», Минобороны РФ «тоже их под обстрел не направляло».

Ранее координатор «Другой России» Александр Аверин сообщил, что так называемые «русские наемники», пострадавшие в САР, доставлены в больницы Москвы и Санкт-Петербурга.