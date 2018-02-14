Про убившего 22 женщин ангарского маньяка снимут сериал

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Киностудия Start снимет сериал о самом жестоком насильнике Михаиле Попкове, известном как ангарский маньяк, который убил 22 женщин, сообщает Lenta.ru.

Фильм будет основан на реальных событиях. Михаил Попков – младший лейтенант МВД РФ, сейчас за жестокие убийства он отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин». В основу сюжета легли интервью с маньяком, для чего создатели сериала встречались с ним лично. Наблюдениями поделился и следователь, который вел это дело с 2004 года.

Продюсер студии Ирина Сосновая отметила, что это будет необычный детективный сериал, так как за этим фильмом стоят разбитые судьбы реальных людей.

Релиз сериала назначен на 2018 год.