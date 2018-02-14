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Путин предложил вести профориентационную работу со школьниками в рамках WorldSkills

14 февраля 2018, 22:25

Президент РФ дал поручение Правительству России рассмотреть возможность грантовой поддержки учеников 6 – 10-х классов.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Работу по профориентации нужно начинать вести со школы. Для этого можно использовать площадки Международного чемпионата профмастерства WorldSkills. Об этом на всероссийском форуме «Наставник» заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, он дал поручение Правительству России рассмотреть возможность грантовой поддержки учеников 6 – 10-х классов. Сумма гранта составит 1 млрд рублей в год.

Предполагается, что проект будет состоять из трех этапов. Первый будет включать работу на местном уровне, второй даст возможность школьникам поучаствовать в работе разных центров компетенции, третий обеспечит их грантом для прохождения практики в крупных компаниях.


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