(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме, который продлится два дня. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

В рамках форума «Сочи-2018» Минниханов посетит ряд сессий. Кроме того, ожидается, что здесь будет подписано несколько документов, касающихся экономики Татарстана. В частности, речь идет о четырехстороннем соглашении о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ».

Пленарное заседание форума с участием Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится завтра.