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Углич вошел в «Золотое кольцо России»

14 февраля 2018, 22:36

Для включения в маршрут города должны обладать культурно-историческим наследием православной Руси.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Углич стал частью «Золотого кольца России». Решение о включении города в Ярославской области в туристический маршрут было принято сегодня на заседании в Минкультуры РФ, сообщает «Интерфакс».

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, новый статус Углича придаст городу и региону «новый импульс развития».

Для включения в «Золотое кольцо» города должны обладать культурно-историческим наследием православной Руси, а также быть современными в плане обслуживания. На сегодняшний день в него вошли Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.


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