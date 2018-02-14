Углич вошел в «Золотое кольцо России»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Углич стал частью «Золотого кольца России». Решение о включении города в Ярославской области в туристический маршрут было принято сегодня на заседании в Минкультуры РФ, сообщает «Интерфакс».

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, новый статус Углича придаст городу и региону «новый импульс развития».

Для включения в «Золотое кольцо» города должны обладать культурно-историческим наследием православной Руси, а также быть современными в плане обслуживания. На сегодняшний день в него вошли Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.