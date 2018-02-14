СМИ заявили о сближении российского корабля «Кызыл» с британским «Энтерпрайз»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Российский корабль «Кызыл-60» допустил опасное сближение с судном Военно-морских сил Великобритании «Энтерпрайз» в Босфоре. Об этом заявили западные СМИ, сообщает РИА «Новости».
По данным прессы, инцидент имел место сегодня утром, когда вспомогательное судно Черноморского флота следовало из Средиземного в Черное море.
В Минобороны РФ опровергли данную информацию, заявив, что корабли разошлись в штатном режиме. Между ними было зафиксировано допустимое расстояние в примерно 180 метров.