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Политика

СМИ заявили о сближении российского корабля «Кызыл» с британским «Энтерпрайз»

14 февраля 2018, 21:10

В Минобороны РФ опровергли информацию, заявив, что корабли разошлись в штатном режиме.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Российский корабль «Кызыл-60» допустил опасное сближение с судном Военно-морских сил Великобритании «Энтерпрайз» в Босфоре. Об этом заявили западные СМИ, сообщает РИА «Новости».

По данным прессы, инцидент имел место сегодня утром, когда вспомогательное судно Черноморского флота следовало из Средиземного в Черное море.

В Минобороны РФ опровергли данную информацию, заявив, что корабли разошлись в штатном режиме. Между ними было зафиксировано допустимое расстояние в примерно 180 метров.


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