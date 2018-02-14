Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту стартовали в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани, в манеже Главного управления МЧС по Татарстану, торжественно открыли соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок главы МЧС России, Кубок Премьер-министра РТ и Кубок Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.

За чемпионский титул будут бороться свыше 450 спортсменов из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей, Пермского и Ставропольского краев и, разумеется, самого Татарстана.

Всего состязаться будут более 50 сборных команд. В частности, участниками состязаний стали 14 команд региональных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества и 12 команд специальных управлений ФПС МЧС России.

«Хотелось бы, чтобы во время соревнований произошло небольшое объединение. Я знаю, что вы любите Татарстан, Казань, поэтому всегда ждем к нам», – поприветствовал участников турнира министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин.

Пожарно-прикладной спорт появился тогда, когда появилась необходимость физической подготовки пожарных для успешной борьбы с огнем. Он включает разновидности единоборства с огненной стихией, атлетические дисциплины и квестовые направления, связанные с выполнением технических заданий.

«В последние годы мы принимали достаточно большое количество крупных международных спортивных соревнований, общественных мероприятий. Не обделен вниманием и пожарно-прикладной спорт. Это не только спортивные достижения, это повышение профессиональных навыков, которые формируются здесь. От этого зависят жизни на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях. Поэтому нельзя уделять внимание чисто прикладному средству, очень нужно двигать спорт», – отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Уникальной возможностью для зрителей состязаний станет демонстрация пожарными-спасателями своего мастерства в беге по вертикали. Открывшийся сегодня турнир продлится до 19 февраля.