УФАС по РТ оштрафовало Комитет ЖКХ Казани за торги без учета мнения собственников

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Комитет ЖКХ Казани провел торги на выбор управляющей компании дома по ул. Ершова без учета мнения собственников. УФАС по РТ оштрафовало комитет на 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Собственники дома выбрали своей управляющей компанией ООО «Арт Сити» — это подтверждается соответствующим протоколом общего собрания жильцов. но Комитет ЖКХ Казани все равно провел конкурс на выбор УК.

«Поскольку на дату заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участите в конкурсе и проведения торгов Комитет ЖКХ был уведомлен о принятом собственниками решении, он был обязан отменить проведение конкурса по отбору управляющей организации. Однако данные действия предприняты не были», — отмечается в сообщении УФАС по РТ.

Комитет пытался обжаловать решение антимонопольного органа в Вахитовском районном суде, но жалобу оставили без удовлетворения.