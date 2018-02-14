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Экономика и финансы

УФАС по РТ оштрафовало Комитет ЖКХ Казани за торги без учета мнения собственников

14 февраля 2018, 19:42

Собственники дома по ул. Ершова выбрали своей управляющей компанией ООО «Арт Сити», но Комитет ЖКХ Казани все равно провел конкурс по выбору УК.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Комитет ЖКХ Казани провел торги на выбор управляющей компании дома по ул. Ершова без учета мнения собственников. УФАС по РТ оштрафовало комитет на 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Собственники дома выбрали своей управляющей компанией ООО «Арт Сити» — это подтверждается соответствующим протоколом общего собрания жильцов. но Комитет ЖКХ Казани все равно провел конкурс на выбор УК. 

«Поскольку на дату заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участите в конкурсе и проведения торгов Комитет ЖКХ был уведомлен о принятом собственниками решении, он был обязан отменить проведение конкурса по отбору управляющей организации. Однако данные действия предприняты не были», — отмечается в сообщении УФАС по РТ.

Комитет пытался обжаловать решение антимонопольного органа в Вахитовском районном суде, но жалобу оставили без удовлетворения.


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