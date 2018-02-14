Президент РТ попросил депутатов Госдумы обратить внимание на массовый ввоз сухого молока

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил депутата Госдумы Айрата Хайруллина обратить внимание на ситуацию с массовым ввозом в страну сухого молока.

«Это безобразие – завоз продукции на основе сухого молока. И опять же вред здоровью», – сказал лидер республики. Он добавил, что это также подрывает стоимость натурального сырья.

Рустам Минниханов призвал депутата Госдумы активно «отстаивать позицию в поддержку реальных производителей молока».

Доля молока татарстанских производителей в магазинах составляет более 50 процентов, подчеркнул он. «В высокомаржинальном сегменте – йогурты и десерты – только 10 процентов, – отметил Президент РТ. – Мы пока загружаем наши производственные мощности только наполовину. Я не против конкуренции. Если продукт хороший, то он должен быть на нашей торговой полке. Но нам надо загружать заводы».

Говоря о растениеводстве, лидер республики обратил внимание на потенциал высокомаржинальных культур. «Лишь 27 процентов возделываем на территории республики, все остальное завозится. Это продукт с гарантированной закупкой. Мощности у нас есть, нужно серьезно рассмотреть это направление, – заметил он. – И, конечно, необходима глубокая переработка продукции растениеводства. То у нас зерна не хватает, то его избыток. Нужны перерабатывающие мощности».

По его словам, основная задача на сегодня – успешное проведение посевной кампании. Для обеспечения своевременного финансирования весенне-полевых работ Рустам Минниханов вопросил решить все вопросы с банками. По его мнению, Минсельхозпроду РТ совместно с банками необходимо организовать обучающие семинары и проводить консультации для участников кампании из районов.